Der bliver ikke længere sat glas på hylderne på Holmegaard Værk. Godt 40 af museets medarbejdere er sendt hjem, mens museet venter på, hvornår der igen kan åbnes for landets museer. Foto: Helle Hansen

Glasmuseum venter på klar udmelding

Holmegaard Værk håber at kunne åbne lige omkring starten af skolernes sommerferie.

- Vi håber, vi kan åbne i slutningen af juni eller starten af juli. Ellers ser det sort ud, siger Keld Møller Hansen, administrerende direktør for Museum Sydøstdanmark, der står bag det nye museum med glas, keramik og industrihistorie.

Godt 40 af museets i alt 95 medarbejdere blev onsdag sendt hjem med fuld løn, hvoraf museet så får dækket de 75 procent via en af hjælpepakkerne.

- Det er for at gøre vores tab så lille som muligt. På denne måde taber vi »kun« 3,5 millioner kroner på at udskyde åbningen, siger Keld Møller Hansen.