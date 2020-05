Glasmuseum tager chancen - gør klar til åbning i næste uge

Alle medarbejdere er igen kaldt tilbage på arbejde og knokler for at få alle genstande på plads, så Holmegaard Værk forhåbentlig kan åbne lørdag den 16. maj. Her er det Bjørn Friborg, glaspuster og værkstedsleder på Holmegaard Værk, der former det varme glas med den våde handske.

Foto: Helle Hansen