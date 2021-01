Se billedserie Der er ikke meget tid til at tale. De to mand bag disken hos Storstrøm Ost er travlt beskæftiget. De giver udtryk for situationen med corona med en klar sætning: Vi har ingen grund til at klage.

Glæde på torvet - de faste kunder svigter ikke

Næstved - 28. januar 2021 kl. 13:00 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Det er bidende koldt, men der er folk på gaden. De holder afstand, og når en mand med et stort kamera om halsen viser sig, synes flere at øge distancen.

Avisen er på gaden for at vejre stemningen. Hos Mogens På Kajen er grønthandler Torben Rasmussen godt tilfreds, selvom næsen løber, mens han taler med kunderne.

Torben Rasmussen har gennem mange år stået bag frugtkasserne hos Mogens På Kajen. Kunderne er ligeså trofaste. Det fortæller den glade grønthandler til avisen, da vi besøgte torvet på en grå onsdag. Fotos: Jan Jensen

Ingen grund til at klage - Det går godt. Der er måske lidt færre mennesker end der plejer - men ikke mange, for 90 procent af mine kunder er faste kunder. De gælder også de andre her på torvet. Kunderne bliver ved med at komme, siger Torben Rasmussen og konstaterer kækt, at han også har nogle gode varer, der er værd at komme efter.

Hos Storstrøm Ost står i kø - som de plejer. Det nye er, at køen er mere spredt. Folk holder tålmodigt afstand, og den korte melding fra personalet bag disken i vognen er klar: Her går det godt. Coronaen mærkes ikke. Vi har ingen grund til at klage.

Langer bøger ud Længere nede ad gaden er boghandler Søren Lange fremme i døren. Han har tidligere givet udtryk for, at der er skæv konkurrence, når varehuse kan holde åbent og butikker må holde lukket. Søren Lange synes det er ekstra ærgerligt, at han ikke kan holde åbent i en tid, hvor mennesker har ekstra behov og tid til fordybelse. Bøger som hittede i julen - blandt andre Puk Damsgårds "Ser Du Månen Daniel" og tidligere borgmester Henning Jensens "Mit Næstved" - kan købes på bestilling og hentes i døren som takeaway.

Stille i kirken Der er mange mørke vinduer, og selv om Sct. Mortens Kirke reklamerer med åben kirke må kirketjener Søren Boel konstatere, at der er stille onsdag formiddag.

- Der plejer ellers at komme nogle stykker forbi. Vi tilbyder, at man kan bruge kirkerummet til at sidde lidt og få ro på tankerne, siger Søren Boel. Han fortæller, at kirken for tiden har mest travlt med begravelser. Om der er flere end der plejer - tør han ikke sige, men det står klart, at der er brug for de lyse timer, der følger med den tunge tid frem mod foråret.

Viser flaget På det lille torv ved Dania er Matas, Helsam og et par optikere med til at lokke mennesker til. Der er klart flere i bybilledet.

Click-fotohandler Lars Lindeholm er synlig i forretningen, hvor der et skilt spærrer indgangen. Det er forsynet med en trådløs ringeklokke, så det er muligt at hente bestilte varer.

- Vi har valgt at være til stede, synlige her og på de sociale medier. Jeg tror, det er vigtigt at vise flaget i disse tider, lyder det fra stemmen bag mundbindet, som også konstaterer, at folk bare er nødt til at komme ind til byen - om ikke andet for at gå lidt.

Lars Lindeholm, ejer af Click Næstved, holder liv i forretningen, selv om der er lukket. En farvepatron eller et stort foto til stuevæggen kan godt klares på bestilling og leveres som takeaway. Fotohandleren vælger at fokusere på det positive - midt i en tid, hvor det godt kan gøre lidt ondt i maven.

Vi skal blive ved Lars Lindeholm vinker til GLS-manden og andre forbipasserende, og fortæller det er vigtigt at stille skarpt på de positive historier. Tålmodigheden er sat på prøve hos nogle mennesker, men der er klart flest, der bliver glade, når han tilbyder at levere et objektiv eller en fotoordre til døren.

- Vi skal blive ved - blive ved med at holde lukket, indtil det ikke er nødvendigt længere. Vi skal også holde modet oppe, og så håber jeg, at alle butikker kommer godt gennem denne tid, hvor det gør ondt i maven, siger Lars Lindeholm.