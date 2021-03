Glæde over genåbningsplan: Alle butikker åbner igen

Se billedserie Signe Tedaldi Clausen er medejer af butikken Den Grønne Butik og formand for centerbestyrelsen. Hun glæder sig over, at der snart er åbent i alle centrets butikker. Foto: Mia Than West

Næstved - 24. marts 2021 kl. 17:56 Af Michael Hansen Kontakt redaktionen

Der blev krydset fingre i Næstved og omegn og fulgt nøje med i, hvad regeringen og et samlet folketing med undtagelse af Nye Borgerlige, kom med af udmeldinger, da planen for at genåbne Danmark klokken lidt i midnat mandag aften blev præsenteret for den brede befolkning.

Lokalt set var der godt nyt for Næstved Kommunes frisører, som kan åbne allerede den 6. april, mens storcentre på mindre end 15.000 kvadratmeter atter må slå dørene fuldt og helt op igen den 13. april. Senere følger de store shoppingcentre og andre kulturinstitutioner.

Glad centerformand Konkret betyder den nye genåbningsplan, at alle butikker i Sct. Jørgens Park igen kan byde deres kunder velkommen indenfor. En stor del af butikkerne i centret er allerede åbne, fordi de har egen indgang ud til vejen, men senest den 13. april åbner de sidste fire butikker, Skoringen, tøjbutikken Mette og Din Isenkræmmer ved Damborg, mens frisøren Hairteam åbner den 6. april. Regeringens beslutning vækker også glæde i bestyrelsen.

- Det er så godt, at alle butikker får lov til at åbne. Vi bliver alle sammen en del af centerlivet igen. Vi har mange specialbutikker herude, så det bliver rigtig rart at få alle tilbage igen, fortæller formand for centerbestyrelsen og indehaver af blomsterbutikken, Den Grønne Butik, Signe Tedaldi Clausen.

Dermed mangler kun fitnesscentret at lukke op, før alle faciliteterne i centret er tilgængelige for den brede offentlighed.

Husk retningslinjer Myndighederne fortæller, at de kan lukke lokalt ned, hvis corona-smitten igen ryger ud af kontrol i en by eller et område. Det er ikke for nuværende aktuelt i Næstved, hvor incidenstallet går i den rigtige retning.

Selvom centrets butikker snart åbner igen, forsvinder corona-restriktionerne ikke foreløbig. Ensretningen i centret, mundbind og de mange håndspritstandere forbliver en del af centerturen, også når centret genåbner helt. Butikkerne er fortsat underlagt skrappe krav, såsom afstandskrav og et maksimalt antal kunder pr. butik.

Restriktioner, som disse, mener Signe Tedaldi Clausen vil fortsætte en rum tid endnu.

