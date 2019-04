Se billedserie Det er de her lystbåde, der stikker for langt ud i sejlrenden. Her må man ifølge lovgivningen ikke bo.

Glæde i Nolds Havn: Bådene må blive - men de skal flyttes rundt

Næstved - 01. april 2019 kl. 20:59 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i Nolds Havn skal frem med målebånd og kreativitet. Omkring fem til seks beboelsesbåde ligger i sejlrenden, der er registreret som erhverv. Og der må man ifølge lovgivningen ikke bo.

Der er blevet lavet et oversigtskort, som viser, hvor bådene må ligge. Inden for det grønne areal - som kommunen kalder det rekreative område - er det lovligt at bo, mens der udenfor arealet - erhvervshavnen - ikke må ligge beboelsesbåde.

- Arealet må gerne lejes ud til både, men man må ikke have folkeregisteradresse og bo der ifølge lovgivningen. Både, der ikke er ude at sejle, må gerne ligge der, forklarede formand for havnebestyrelsen, Kristian Skov-Andersen (V), der lørdag formiddag besøgte Nolds Havn sammen med borgmester Carsten Rasmussen (S) og repræsentanter fra havnebestyrelsen i Næstved Havn.

Alle beboere i Nolds Havn er på nuværende tidspunkt registreret på samme adresse. Det fik Næstved Kommune til at undersøge sagen nærmere, og det førte til en kontrovers mellem parterne.

For et par uger siden indgik beboerne i Nolds Havn en aftale med Næstved Kommune og Næstved Havn, og lørdag skulle forholdene besigtiges. Her blev der sluttet fred over franskbrødsmadder og gammel dansk i klubhuset på Kanalvej, og der blev i fællesskab fundet en løsning.

Hvis de omkring 10 beboelsesbåde flyttes rundt i havnen, kan det lade sig gøre at have alle liggende inden for det rekreative område.

- Vi arbejder benhårdt og målrettet på det her. Jeg føler mig rigtig glad nu. Det giver lige pludselig en åbning. Vi kan jo kun synes, at det her er et virkelig godt resultat, siger beboer i Nolds Havn, Ole Hansen.

