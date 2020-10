Formand for Næstved Motor Klub Arne Lodal glæder sig over de 5000 kroner fra Sjællandske Mediers fonde. Foto: John Ringstrøm

Glæde hos motorklub: Vi sætter sikkerheden højst

- Det er jeg glad for. Det siger formand for Næstved Motor Klub Arne Lodal. Han har lige fået at vide, at klubben har modtaget 5000 kroner til et Scoop board fra Sjællandske Mediers Fonde.

Et Scoop board er en båre, man kan skille ad og skubbe ind under en, der er forulykket og kommet til skade med for eksempel ryg eller nakke. Det er heldigvis ikke sket endnu, at de har haft brug for sådan en båre, fortæller formanden, men de går meget op i sikkerhed, så det er godt at være på den helt sikre side, når de kører ræs på Nisseringen.