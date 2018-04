Artiklen: Gjorde sig til tyv for to plader chokolade

Politiet fik en opringning om, at personalet tilbageholdt ukraineren, der var blevet taget i at stjæle to plader chokolade.

For at finde ud af, hvem butikstyven var, blev han anholdt og taget med til politistationen. Her blev det konstateret, at der var tale om en 26-årig mand fra Ukraine, og efter en kort afhøring blev han løsladt efter at have betalt en bøde.