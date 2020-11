Giving Tuesday - 1. december er dedikeret til udsatte børn

Et modspil til Black Friday - det kan man godt kalde Giving Tuesday, som er en ny indsamling til fordel for udsatte børn i Næstved Kommune. Det er Spar Nord i Næstved der sammen med Familiestøtten og Broen i Næstved står bag en givende tirsdag, hvor det er meningen at samle penge ind til børnefamilier der har det svært i tiden op til jul.