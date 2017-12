Se billedserie Team Rynkeby Storstrøm tilbyder at hente dit juletræ mod en donation til Børnecancerfonden. Foto: Mette Kjær Nielsen

Giv en 50'er, og kom af med dit juletræ

Næstved - 28. december 2017 kl. 13:23 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vi kender det alle. Lysene er slukket. Stjernen og kræmmerhusene er fjernet. Nu skal juletræet ud af stuen, og måske videre til genbrug. For mange er det besværligt at fragte juletræet til genbrug.

Men det behøver det ikke at være. Team Rynkeby Storstrøm er i bedste Lars Larsen stil klar med et godt tilbud. Rynkeby-teamet henter dit brugte juletræ, mod en donation på 50 kroner eller mere. Og hele beløbet går direkte til indsamlingen til Børnecancerfonden.

Mikael Kastrup Hansen er kaptajn på Team Rynkeby Storstrøm. Han siger:

- Vi kender det alle sammen. Det af-julede træ er den dårlige samvittighed langt ind i det nye år. Hvorfor ikke starte det nye år med god samvittighed (i hvert fald i forhold til juletræet, andet kan Team Rynkeby Storstrøm ikke stå til ansvar for). Vi henter juletræet, og samtidig er du med til at støtte et fantastisk formål, kampen mod børnekræft.

Før jul solgte Team Rynkeby Storstrøm juletræer, blandt andet på Axeltorv i Næstved og på Lille Torv i Nykøbing Falster. Nu er julen overstået, og Rynkeby-teamet er klar til at bringe de brugte juletræer videre. Team Rynkeby Slagelse har i øvrigt kopieret ideen, så der er gode muligheder for, at de brugte juletræer omsættes til velgørende formål.

Team Rynkeby Storstrøm henter juletræer tirsdag den 2. januar plus lørdag den 6. og søndag den 7. januar. Og det eneste du skal gøre for at få hentet dit juletræ er, at sende en sms på telefon 2195 3729. Og der er mulighed for at benytte mobilepay på nr. 27254.

Rynkeby-folkene modtager også tomme pantflasker, og donerer hele beløbet til kampen mod børnekræft.

