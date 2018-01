Giv din hjerne et frirum med ro på

Stress er et omdiskuteret fænomen, som rammer flere og flere. Stress opstår typisk, når man står overfor større udfordringer i arbejdslivet eller privatlivet. Kortvarig stress er ikke skadeligt, men stress over en længere periode kan gøre en alvorligt syg.

Ofte skyldes langvarig stress, at man er belastet på flere livsområder samtidig. For meget arbejde kan give stress. Intet arbejde kan også stresse. Egne og andres forventninger til det gode liv kan også skabe ubalance, så man føler, man slet ikke slår til.

Ofte er det nødvendigt at få helt ro på for at genskabe balancen, og her kan meditation eller mindfulness være den helt rigtige løsning.

Sygeplejerske og mindfulness-instruktør Kirsten Skov Nielsen tilbyder gennem AOF Næstved & Susålandet kurser for dem, som har brug for et frirum med mere ro, nærvær og mindre stress og som har lyst til at prøve mindfulness og meditation. Et begynderkursus starter den 23. januar kl. 11.00, mens et fyraftensmeditationkursus begynder 27. februar kl. 16,30.