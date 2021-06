Se billedserie Godset på Gisselfeld ligger mellem Haslev og Rønnede, og er et af Danmarks største godser med et areal på 3.850 hektar. Foto: Gisselfeld

Gisselfeld fryder sig over udskudt motorvej

Næstved - 29. juni 2021 kl. 15:53 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Politikere og erhvervslivet har i årtier kæmpet for en motorvej på den udskældte Gedesti. Den kommer, om end forsinket. Reaktionen er blandet i Gisselfeld, som er modstander af motorvejen.

Det sydsjællandske gods Gisselfeld i Haslev har siden planerne om en motorvej gennem godsets jorde forsøgt at stikke kæppe i hjulene på politikerne.

Mandag formiddag blev planerne for Danmarks infrastruktur frem mod 2035 præsenteret af et samlet Folketing, og det gav en lang næse til Næstved, som i årevis har kæmpet for at erstatte Gedestien med en motorvej. Selvom projektet blev stemt igennem, er motorvejen først køreklar i 2031.

Godsforvalter Jens Risom ærgrer sig over, at motorvejen er kommet med i planen - også selvom den er forsinket til start i 2026. Men netop forsinkelsen giver ham håb for, at man stadig kan få en dialog om at finde en anden og bedre løsning, som løser de regionale udfordringer på infrasrukturen.

- Det er ikke lykkedes for dem i 30 år, og lur mig om det ikke bliver anderledes inden 2026. Den bliver ved med at blive sparket til hjørne, så måske det er fordi det ikke er verdens bedste idé. Jeg kan i hvert fald komme på bedre løsninger, siger Jens Risom.

Ned til Bårse I foråret smed Gisselfeld en bombe i sagaen om motorvejen, da godset i et brev til Næstved Byråd og samtlige transportordførere på Christiansborg tilbød at stille godsets jorde til rådighed for en 2+1-vej, hvis Folketinget til gengæld droppede alle planer om en motorvej gennem området.

I stedet foretrækker godsforvalter på Gisselfeld Jens Risom, at man i stedet bygger en motorvejsforbindelse syd om Næstved, ned til Bårse, som en del af den nye sjællandske tværforbindelse, fra Femern i syd til Kalundborg og den måske kommende Kattegatforbindelse i nord.

30-årskrigen Jens Risom har været godsforvalter på Gisselfeld i mere end 30 år. Han har fulgt diskussionen om en motorvej lige så længe, og kalder det selv for 30-årskrigen.

Den nuværende VVM-undersøgelse af projektet blev lavet tilbage i 2016, og man må derfor gå ud fra at der skal laves en ny VVM, så man ikke begynder projektet med en ti år gammel undersøgelse, fortæller han.

- Med alle de miljø- og klimakrav, som regeringen og samfundet skal tage stilling til, vil det undre mig meget, hvis man i 2026 begynder på et motorvejsprojekt med den (undersøgelsen red.) i hånden, lyder det.

Bedre tanker I Gisselfeld forstår man behovet for bedre infrastruktur på den såkaldte gedesti, men Jens Risom håber på, at politikerne bruger tiden frem mod 2026 på at komme på bedre tanker.

- Den kommer jo til at skære os midt over. Så selvfølgelig er vi ærgerlige over, at der kommer en stor vej gennem vores naturområder, som vi har brugt energi på at vedligeholde sammen med Naturstyrelsen. Men sådan er spillet, når man ejer så meget land, som vi gør, siger han.

Mafia presser på Beslutningen om at forsinke starten på motorvejen kom bag på borgmester Carsten Rasmussen, da han fik nyheden. Hvorfor det blev besluttet er svært at konkludere, og der er ifølge kommuneforsker og centerleder på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, ikke meget forsking om, hvorfor de kommunale forhandlinger har så forskellige udfald.

- Vi har ikke et særligt godt billede af, hvorfor det er endt sådan. Men én ting er sikker, og det er, at den lokale mafia, som vi kan kalde lokalpolitikerne, selvfølgelig presser på for at mele deres egne kager. Det skal de, for man ville jo være en ringe borgmester, hvis man ikke kæmper for sit område, siger Roger Buch.

At motorvejen først står færdig i 2031 vil ikke få voldsomme konsekvenser for det eksisterende erhvervsliv, fortæller forskeren, men beslutningen kan på kort sigt få betydning for, hvilke virksomheder Næstved går glip af.

- Det kan forsinke nogle ting, og man skal tænke på de virksomheder, der kunne være kommet. Men nu er motorvejen lagt ind i planerne, så man kan i hvert fald regne med, at den kommer på et tidspunkt, siger han.

