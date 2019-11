GirlTalk starter i Glumsø, siger Sanne Gylling, der er leder af projekt EmpowR. Foto: Frivilligcenter Næstved

Send til din ven. X Artiklen: GirlTalk: Piger får nogen at snakke med Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

GirlTalk: Piger får nogen at snakke med

Næstved - 08. november 2019 kl. 16:00 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lavt selvværd og manglende selvtillid.

Det er noget mange teenagepiger slås med. Og nu bliver der gjort noget ved det.

Som det første sted i Næstved Kommune starter GirlTalk og Næstved Ungdomsskole en samtalegruppe for piger fra 7.-9. klasse i Glumsø. Gruppen »EmpowR« mødes ti gange á to timers varighed i et klublokale under Susåskolen med opstart i uge 46 eller 47, fortæller Sanne Gylling, der er leder af projekt EmpowR.

Pigernes frirum - Jeg kunne godt selv have haft brug for, at GirlTalk eksisterede, da jeg var ung, men jeg er ikke sikker på at jeg havde haft modet til at melde mig, siger Sanne Gylling, der selv har en datter på 14 år og en søn på 16.

Ideen er at give pigerne et frirum, hvor de kan tale om ting, der ligger dem på sinde og få redskaber til at håndtere de udfordringer, de møder i deres liv f.eks præstationspres, konflikter med venner, familie og lignende. Gruppens to ledere, der begge er frivillige, hjælper pigerne med redskaber til at håndtere gode og svære ting.

Pigerne får også mulighed for at danne nye venskaber og erkendelse af, at andre kan have det lige som dem. Gruppen består af seks til otte, og alle har tavshedspligt.

Prik på skulderen - Deltagerne i GirlTalk henvender enten sig selv, eller bliver prikket på skulderen af en lærer eller en forældre. Pigerne har ofte problemer med ensomhed, lavt selvværd, de bekymrer sig for meget og mangler selvtillid. Og nogle vælger også kurset for at blive klogere på sig selv, siger Sanne Gylling.

GirlTalk rækker også ud over Glumsø. Forældre, lærere, pårørende og skoleklasser kan bestille et foredrag, hvor en frivillig fra Girl- Talk kommer ud og holder et oplæg omkring et ønsket emne.

Det kan f. eks. være »Vejen til voksen«, »Hvordan valgte du din uddannelse« eller noget helt tredje.

Foredragsholderne er frivillige fagpersoner eller piger, der fortæller om egne erfaringer.

Derfor GirlTalk GirlTalk blev oprettet i 2004 af psykologstuderende Anna Bjerre, der som teenager havde problemer med spiseforstyrrelser udsprunget af massiv mobning i skolen. Anna Bjerre var ude og holde foredrag om at være ung pige.

I pausen blev hun nærmest bestormet af unge piger, der havde et problem, de gerne ville tale med hende om.

Det gik det op for hende, at der her var et hul i samfundets tilbud til unge piger, og hun startede derfor GirlTalk sammen med tre andre kvinder.

I dag har GirlTalk 6.000 anonyme samtaler med piger og unge kvinder på chat og sms om året, 10-12 samtalegrupper, hvor ca. 80 piger og cirka 150 frivillige medlemmer.

relaterede artikler

Billedserie: Alle har brug for en at tale med 25. januar 2019 kl. 20:56