Villum Fonden blev etableret i 1972 og uddelte sidste år 752 millioner kroner. Næstved Kommune håber at kunne få del af årets midler, så der kan blive råd til at etablere et stort makerspace i byen med fokus på innovation, kreativitet og produktion. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Gigantisk læringsmekka er ikke droppet: Kommune pønser på ny ansøgning

Det var en skuffelse for både forvaltningen og politikerne i Næstved Kommune, da Villum Fonden i december afviste en ansøgning på syv millioner kroner til oprettelsen af et såkaldt makerspace - et læringsmekka med læringslaboratorium, forskellige maskiner og den nyeste teknologi. Nu er man klar til at give det et nyt forsøg.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her