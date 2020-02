Gerningsmand har meldtsig selv efter knivoverfald

Politiet har haft kontakt til den formodede gerningsmand bag et knivstikkeri i Birkehegnet i Næstved fredag eftermiddag - og han har lovet at melde sig selv.

Den overfaldne mand er udenfor livsfare. Han har endnu ikke afgivet forklaring. Det ventes at ske i aften, hvor politiet kører mod Slagelse Sygehus for at få en forklaring og et muligt motiv.