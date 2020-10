Se billedserie Næstved borgmester Carsten Rasmussen er godt tilfreds med den nye udligningsreform og mener, at den er med til at skabe større økonomisk balance kommunerne imellem. Foto: Thomas Olsen

Gentofte-borgmester rasende over at betale for svømmehal i Næstved

Næstved - 27. oktober 2020 kl. 19:20 Af Radio 4 og Robert Andersen Kontakt redaktionen

Næstved stod langt fremme i køen, da der tidligere i år blev uddelt nye udligningsmillioner. Folketinget havde vedtaget en ny udligningsreform, hvor Næstved fik 110 millioner kroner mere end før. Det skete for at skabe et mere balanceret Danmark, og det har betydet, at nogle er kommet til at betale mere end før - blandt andre Rudersdal og Gentofte kommuner.

