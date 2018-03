Manden bag freerunning, Sebastien Foucan, besøger i weekenden Næstved Ungdomsskole for tredje gang. Alle er velkomne til at deltage i de to events.

Gensyn med James Bond parkourstjerne

Næstved - 15. marts 2018 kl. 11:25 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ungdomsskolen i Næstved har æren af at være vært for stjerne-freerunneren Sebastien Foucan, som blandt andet er kendt for sin slåskamp med Daniel Craig i James Bond filmen Casino Royal.

I weekeden den 16. til den 18. marts besøger stjernen Næstved Ungdomsskole, der har haft besøg af Sebastien Foucan to gange tidligere. Og der er ingen tvivl om, at det bliver et glædeligt gensyn, fortæller afdelingsleder Pernille Jespersen.

- Der er mange lighedspunkter mellem Sebastien Foucans livsfilosofi og entusiasme og vores tilgang til læring og grundtro på, at alle skal finde deres egen vej. Måske er det derfor, at der nærmest er opstået et venskab mellem Ungdomsskolen og Sebastien, forklarer hun.

Sebastien Foucan er manden bag freerunning og startede sammen med David Belle parkour i Paris i 90'erne. Foruden sin medvirken i en James Bond film har han turneret med Madonna.

Parkourstjernens mission og intension med freerunning er dog en ganske anden end at være et hotshot på de store scener. Han vil dele sine parkour- og livserfaringer med deltagerne på en legende, let og underholdende måde.

Sebastien Foucan laver to events med Næstved Ungdomsskole, når han er i byen. Fredag den 16. marts er der »Artist talk« på JB10, Jernbanegade 10 i Næstved, fra kl. 19-21. Søndag den 18. marts er der »Workshop og Jam« i Næstved by fra kl. 9.30-18. Dagen byder på parkour og freerunning i praksis. Mødested er Skellet 29.