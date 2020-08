Tidligere landsformand for KU, 38-årige Rune Kristensen (tv), skal skaffe nok stemmer til kommunalvalget i november 2021, når han tager over efter veteranen Helge Adam Møller. Fotos: Jan Jensen

Generationsskifte: Helge Adam Møller takker af

Af Anna C. Møhl

Den pensionerede major er et politisk dyr og han har det ikke fra fremmede. Han er søn af oberst Adam Møller og sekretær Gerda Møller og bror til Eva Møller. Alle tre har lige som han selv siddet i Folketinget. Nu gælder det regionsrådet.

- Nu har jeg og vi konservative fundet den rigtige til at stå i spidsen for den konservative byrådsgruppe, siger Helge Adam Møller, som har siddet i byrådet i to omgange.