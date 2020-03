Du kan booke en tid for aflevering af affald senere i dag, oplyser Affald Plus.

Genbrugspladsen åbner: Book tid på nettet

Genbrugspladserne i Næstved, Holme-Olstrup, Herlufmagle og Mogenstrup genåbner tirsdag - ligesom landets øvrige genbrugsstationer. Kommunikationschef i Affald Plus Niels Damgaard oplyser, at selskabet arbejder på en model, hvor man går ind på Affald Plus hjemmeside og booker en tid for aflevering af skrald. Hjemmesiden forventes at være klar senere i dag.