Se billedserie Fra 1. april kan borgere aflevere deres affald allerede fra klokken syv om morgenen hos genbrugspladsen på Fiskerhusvej i Næstved. Foto: Thomas Olsen

Genbrugsplads udvider åbningstiden - så tidligt kan du komme nu

Næstved - 12. marts 2021 kl. 11:26 Af Mia Than West Kontakt redaktionen

Genbrugspladsen i Næstved udvider åbingstiden.

Fra 1. april kan alle borgere aflevere deres affald allerede fra klokken syv om morgenen alle hverdage.

Det er en time tidligere end nu. Det betyder, at eksempelvis håndværkere kan komme af med affaldet inden dagens øvrige opgaver.

Den mere erhvervsvenlige åbningstid på genbrugspladsen på Fiskerhusvej 22 kommer på baggrund af et generelt ønske fra erhvervet, og derfor udvider kommunen nu åbningstiden på hverdagsmorgener på Næstved Genbrugsplads, fortæller affaldschef i Næstved Kommune, Søren Nielsen.

- Det er noget, Dansk Erhverv helt generelt ønsker. Det er ikke fordi, vi er blevet kimet ned af lokale håndværkere. Det er på den helt store klinge og et mere overordnet behov. Vi er jo bare glade for, at vi kan gøre rammerne for erhvervet lidt bedre, siger han.

Det er Affald+, der står for driften af genbrugspladserne. De udvidede åbningstider gælder også hos nabokommunerne, hvor de største genbrugspladser i Vordingborg, Ringsted, Slagelse, Haslev og Sorø også udvider åbningstiderne til klokken syv alle hverdagsmorgener.

Genbrugspladsen i Næstved vil fortsat holde åbent til klokken 18, så håndværkere og andre erhverv stadig har mulighed for også at komme af med affaldet efter fyraften.

Næstved Kommune har stor fokus på erhvervslivets muligheder inden for affald - både når det kommer til bæredygtige projekter, men også når det kommer til sortering og aflevering af affald.

Derfor håber kommunen også, at den udvidede åbningstid vil bidrage til at gøre hverdagen nemmere for kommunens erhverv og deres muligheder for affaldssortering, fortæller formand for Teknisk Udvalg Helle Jessen (S).

- Vi ser mange virksomheder i Næstved Kommune, som støtter op omkring den udvikling, affaldsområdet gennemgår i disse år, og hvor der er særlig fokus på mere sortering og en grønnere tilgang til for eksempel materialer og produktion. Det er derfor også en glæde, når vi som kommune kan bidrage til at gøre dagligdagen en smule nemmere for især håndværkere og andre små selvstændige virksomheder, siger hun.

