Genbrugsbutikker genåbner med masser af nye varer på hylderne

Årsagen er simpel: Under hele nedlukningen har der været god gang i organisationens tøjcontainere, der er blevet hyppigt tømt af frivillige som nu er i færd med at lægge tøjet pænt på plads i butikkerne i Kindhestegade i Næstved og på Byagervej i Fuglebjerg.

- Under nedlukningen har mange familier haft tid til at tynde ud i klædeskabet og sendt masser af tøj til genbrug. Nogle steder har vi ligefrem måtte sige nej til flere donationer, da vi ikke havde mere plads, så jeg kan love masser af gode varer på hylderne, siger Tina Donnerberg.

Overskud trods corona

Butiksdriften i Næstved og Fuglebjerg har også været præget af corona, da butikkerne i foråret 2020 var tvunget til at lukke butiksdørene for kunderne. Alligevel lykkedes det de to butikker at ramme et overskud på 97.000 kroner.