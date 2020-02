Vådagervej syner ikke af meget. Men her ligger resterne af Østre Ringvej og Ringstedgade i Næstved. Forsøget viser, at det godt kan lade sig gøre at genbruge gammel asfalt i nye veje. Foto: Kim Palm

Genanvendelse af gammel asfalt reducerer CO2 med 90 procent

Næstved - 27. februar 2020 kl. 17:45 Af Kim Palm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det.

Men på Vådagervej, en lille sognevej sydvest for Fuglebjerg, ligger resterne af Østre Ringvej og Ringstedgade i Næstved. Blandet op med en vej der engang var helt smadret. Her er asfalten nemlig blevet fræset op og genbrugt som bærelag i vejen, der fører ned til et lokalt biogasanlæg.

Den lille stikvej, der ender blindt, rummer samtidig fortællingen om en grøn succes, fortæller driftsleder i Park og Vej, Morten Toft Hansen.

- Det er en lille vej, men perspektivet er stort, for det fortæller os, at det godt kan lade sig gøre at genbruge den gamle asfalt, som ellers bare hober sig op på kommunernes materielpladser, siger Morten Toft Hansen om forsøget, der er skabt i samarbejde med blandt andet Vejdirektoratet, SR-gruppen i Vejen og Teknologisk Instituts asfaltlaboratorium.

Vigtigt bærelag Forsøget på Vådagervej viser, at det godt kan lade sig gøre at give gammel asfalt nyt liv som vigtigt vejmateriale. Ja faktisk det aller vigtigste - nemlig det 10 til 12 centimeter dybe bærelag i vejen.

- Hovedparten af den asfalt vi bruger herhjemme kommer fra danske grusgrave og granit fra Norge og Sverige. Og det siger sig selv, at vi ikke kan blive ved med at grave huller i jorden for at skaffe ny asfalt til vores veje. Derfor er det vigtigt, at vi nu har muligheden for at genbruge den asfalt, vi fræser op, når vi lægger ny asfalt på vejene, siger Morten Toft Hansen.

Hvert år bruger vi 1,5 til to millioner ton nye granitskærver til at asfaltere det cirka 75.000 kilometer lange vejnet i Danmark. Derfor er det en nødvendighed at genbruge den gamle asfalt for ikke at slide miljøet i stykker - og forsøget på Vådagervej har dermed vist, at det godt kan lade sig gøre.

