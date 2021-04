Elever er tilbage på Næstved Musikskole - dog må der kun synges udendørs. Privatfoto

Genåbningsglæde: Tilbage for fuld musik

Næstved - 23. april 2021 kl. 17:00 Af Rikke Bondesen Kontakt redaktionen

Flaget blev hejst onsdag den 21. april på Næstved Musikskole. Den gode nyhed om delvis genåbning faldt i forventningsfuld jord hos alle lærere og elever, som i over fire måneder kun har kunnet mødes online med de udfordringer, som det har givet.

Læs også: Sådan klarer skoler yderligere genåbning

Sammenspil, bands og orkestre har ligget stille - aktiviteter, som musikskolen ellers regner for særdeles vigtige, når det drejer sig om musikalsk og social udvikling. Kor med mange deltagere har været umuligt - og er i skrivende stund stadig ikke muligt indendørs. Coronareglerne tillader heller ikke undervisning i sang endnu.

Men glade er alle for at kunne mødes face to face igen - om end det er med afstand, håndsprit og øvrige sikkerhedsforanstaltninger, fortæller Hanne Winther Knudsen.

- I den forløbne tid under nedlukningen har det naturligvis ikke været muligt at tilbyde koncerter og andre udadvendte aktiviteter. Det er også ting, vi glæder os til igen at kunne gøre, siger hun.

Godnatsange online Facebook og Instagram har været flittigt brugt til kommunikation og nyhedsglimt - og et helt nyt tiltag har fundet vej til Facebook. Maria Dynesen, som underviser i Forældre/Barn musik, fik den ide at sende godnatsange et par gange om ugen.

En lang række af musikskolens lærere har på skift deltaget med stemningsfulde og hyggelige indslag, og ideen har vist sig at være særdeles bæredygtig - og fulgt og nydt af rigtig mange. Udsendelserne varer fem til 10 minutter og kan alle findes på Næstved Musikskoles facebookside.

