Ekspedient Jan Nielsen og indehaver Carsten Würtzner bag disken i Din Tøjmand sørger for at et par fra Bornholm, Vibeke og Flemming Puls, bliver betjent. Foto: Dorte Rye Silbo

Genåbning: Kunder ventede på Tøjmanden

- Kunderne vil både bytte og købe nyt. Og de vil primært bytte til noget andet end have penge tilbage. Det er vi naturligvis glade for efter en lang nedlukning, fortæller indehaver Carsten Würtzner.

- Vi havde regnet med, at vi ville få travlt, men det var jo svært at vide.

Din Tøjmands ekspedient Jan Nielsen er i gang med at servicere et par fra Rønne, Vibeke og Flemming Puls, der besøger familien i Fensmark.

- Vi har haft salg via Facebook, så der har været en masse varer at bringe ud, fortæller han og glæder sig over at kundekontakten er vendt tilbage.