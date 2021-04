Se billedserie Pigerne fra Lille Næstved Idrætsforening er tilbage i hallen, og det er de glade for. Privatfoto

Genåbning: Glade gymnaster i hallen igen

Næstved - 25. april 2021 kl. 17:39 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen

Endelig åbner den indendørs idræt for børn og unge igen efter Corona-nedlukningen midt i december. I Lille Næstved Idrætsforening - LNIer to af gymnastikholdene tilbage i hallen allerede den første dag.

Begejstringen er stor blandt LNI-pigerne, der er et af de første hold i foreningen, der er tilbage i hallen på Karrebækvej.

Som alle andre steder i Danmark har nedlukningen været hård for gymnasterne, der ikke har set meget til hinanden i flere måneder og formen er langt fra som før, fortæller træner Jonatan Andersen.

Men det tager ikke modet fra Alberte Andersen og Carla Malmskov, der længe har set frem til denne dag.

- Det er dejligt endelig at være tilbage og få lov at springe igen, siger Carla Malmskov,og Alberte Andersen supplerer:

- Men det bedste er at være sammen med alle de andre piger igen.

Træner Jonatan Andersen er også glad for at være tilbage i hallen.

- Alle har savnet gymnastikken, og det kan godt mærkes, at vi har været væk fra hallen længe, men nu glæder vi os bare til at komme rigtigt i gang - så selvom det stadig er med restriktioner, siger han.

Størst fald i gymnastik DGI har offentliggjort, at gymnastik er den idræt med størst frafald i 2020 på hele 9,5 procent på grund af de lukkede haller. Især børnene er faldet fra.

I Lille Næstved Idrætsforening har flere hold forsøgt at holde gang i gymnasterne med bl.a. virtuel eller udendørs træning, så medlemsnedgangen er her mindre end frygtet. I alt har foreningen mistet ca. to procent af medlemmerne under corona.

Formand Majbrit Kristiansen er glad for, at foreningen er sluppet med en lille nedgang og roser foreningens instruktører.

- Alle har budt ind med, hvad der nu var muligt i disse tider, så det er lykkedes at holde gejsten oppe hos foreningens medlemmer gennem hele corona-nedlukningen, siger hun.

Efter genåbningen skal der nu sættes ind for at hente de tabte medlemmer tilbage, og der ligger et stort stykke arbejde forude for instruktører og bestyrelse.

Foreningen forlænger denne sæson til sommerferien for langt de fleste hold og håber at kunne afslutte sæsonen med en eller anden form for opvisning, da forårsopvisningen i marts måtte aflyses.

- Om det kan blive en udendørs opvisning, via live-stream eller noget helt tredje er ikke afgjort endnu, men vi håber meget, at det kan lade sig gøre, så vores medlemmer får lov at afslutte sæsonen på en ordentlig måde, siger formand Majbrit Kristiansen.

