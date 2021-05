Se billedserie Mors dag blev en særlig oplevelse - forårssolen viste sig omsider fra sin gode side. Med masser af varme i luften. Tulipanerne står smukt som altid i parken på Gavnø. Foto: Jan Jensen

Gavnøs tulipaner holder hovederne højt lidt længere

Næstved - 12. maj 2021 kl. 17:00 Af jan.jensen@sn.dk Kontakt redaktionen

Før i tiden var det basal viden, altid at fotografere med solen i ryggen. Nu er kameraet blevet en naturlig forlængelse af armen, og teknikken tillader at der tages billeder mod solen, som får blomster og blade til at fremstå, som var der elektrisk lys i hvert enkelt tulipanhoved.

Mobiltelefonerne bruges flittigt på Gavnø, hvor tulipanerne stadig står ranke og med et overvældende farvespil. Der sendes billeddokumentation til venner og familier, der går glip af den smukke oplevelse i parken, mens andre har travlt med at finde den helt rigtige vinkel for at skyde årets tulipanfoto. Artiklen fortsætter under billedet

Store træer og plads til løb på plænerne. Det store arbejde fra løgavlerne kommer til ære og værdighed på Gavnø i øjeblikket. Foto: Jan Jensen

Eventyrlige blomster Avisens udsendte har taget billederne mange gange før, men bliver grebet af stemningen og lyset. Det kølige forår har holdt tulipanerne ranke og friske. De står ualmindeligt smukt i år. Perfekt til en dag, hvor mor er inviteret ud - ikke for at få blomster, men for at få en eventyrlig blomsteroplevelse.

Det er fristende at plukke en buket, men vi nøjes med at beundre sammensætningen i bedene. Nogle af tulipanerne er man simpelthen nødt til at berøre med fingerspidserne - bare for at blive overbevist om, at tulipanen er virkelig. Artiklen fortsætter under billedet

Det er svært at lade være med at tage bare et foto mere...Over en halv million blomsterløg pryder parken. Foto: Jan Jensen

Tulipaner frem til pinse På Gavnø er der stor glæde over interessen for blomsterparken på den perfekte forårsdag: Mors dag.

- Vi forventer, at tulipanerne vil stå flot helt frem til pinse, så der er god mulighed for at kigge forbi de næste par uger. Vi forventer en helt forrygende Kristihimmelfartsferie. Her har vi også hestevogn, lækre sandwich og kolde Gavnø øl, siger eventkoordinator Lene Olofsson Pedersen.

Hestevognskørsel er en del af oplevelsen i blomsterparken. Foto: Jan Jensen

Lyserød allé Hun opfordrer gæsterne til at besøge selve slottet og se de seneste nyrestaurerede stuer og gange. - Det er blevet så smukt, siger hun.

Der er nogle gæster, der kun besøger parken og glemmer at der også er mulighed for at se den store malerisamling og nyde stilheden i slotskapellet.

Strækningen fra Karetmagerens Hus til broen til Gavnø forvandles i disse dage til en smuk lyserød allé.

Kirsebæralleen er ved at springe ud, og det smukke syn kan nydes en lille uges tid. Det syn er en gå- eller cykeltur værd.

Et kig op mod mindestøtten rejst for baron Otto Reedtz-Thotts far, Axel Reedz Thott, som ville være fyldt 100 år i 2020.