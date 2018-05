Se billedserie Fra møllens topvinduer er der en fin udsigt over land og vand fra vinduet på den anden side. Foto: Sonja Eriksen Foto: Sonja Eriksen

Gavnøs gamle mølle får nyt liv

Næstved - 16. maj 2018 kl. 07:35 Af Per Witt Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Realdania og Friluftsrådet har givet over en million kroner og Gavnø medfinansierer med 300.000 kroner, så nu er der jubel hos initiativtagerne til bevarelse af den mere end 150 år gamle vandpumpemølle Nylandsmøllen, der står på diget i vandkanten tæt på den private grusvej Nashøjvej mellem Basnæs og Vejlø skoven.

Det skriver Sjællandske.

- De gode penge og ikke mindst den store velvilje fra ejerne af møllen, baronen og baronessen på Gavnø, der via deres partnerskab med Dybsø Naturskole nu gør det muligt at renovere den gamle mølle, der for over 100 år siden pumpede vandet fra den inddæmmede del af Dybsø Fjord og ud i fjorden, fortæller Bendt Christensen. Han er tidligere leder af Dybsø Naturskole på Dybsøvej og har bl.a. sammen med den nuværende leder af naturskolen, Lars W. Christoffersen og ikke mindst projektets fundraiser Bente Larsen, etableret en arbejdsgruppe, der arbejder mere konkret med ideen.

- Vores ide er at indrette pumpemøllen til brug som naturbase og madpakkehus for skolebørn, som udsigtstårn for ornitologer og jægere og som rasteplads for vandrere og cyklister, der kommer ad Nashøjvej, der er en del af Sjællandsleden, fortæller Bendt Christensen.

Fra diget og ikke mindst møllens top er der en fantastisk udsigt over naturreservatet i Dybsø Fjord med et stort fugleliv året rundt.

Der lægges også op til, at man kan komme sejlende dertil i kano eller kajak, for tanken er, at der skal etableres en lille ponton-landingsplads i det lave vand tæt på møllen. Der opstilles et muldtoilet ved møllen, et par udendørs borde/bænkesæt og en bålplads. Der vil ikke være vand eller belysning på stedet, så det må man selv medbringe.

Naturskolen har i mange år brugt området ved og farvandet i Dybsø Fjord, hvor eleverne bl.a. har sejlet i kajakker. Skolen har derfor en væsentlig interesse i, at der bliver skabt en rasteplads for eleverne og den har derfor også støttet med 125.000 kroner og skal i første omgang stå for drift og vedligeholdelse i 15 år, hvorefter aftalen med Gavnø skal genforhandles.

Møllen vil få faste udstillinger om naturlivet omkring møllen, og om møllens og områdets unikke kulturhistorie.

Møller og pumpehuse har netop deres væsentlige andel i, at Nylandsmosen blev til landbrugsaral. Det er Danmarks første inddæmmede fjordareal, og igangsat af godsejer Knud Thott i 1800-tallet.

Intiativtagerne holder et møde for interesserede klubber, foreninger og beboere i området torsdag 24. maj kl. 17 hos Dybsø Naturskole på Dybsøvej 66.