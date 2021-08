Se billedserie Nyt program på gaden og på vej i postkasserne. Jørgen Hvidtfelt og Niels Grønne ser frem mod den kommende teatersæson. Foto: Kim Palm

Gavmild fond sender teaterprogram ud til 22.000 husstande

Næstved - 09. august 2021 kl. 18:50 Af Kim Palm Kontakt redaktionen

Efter en mildest talt miserabel teatersæson præget af massevis af afbestillinger og annulleringer af planlagte forestillinger, tør Næstved Teater atter se fremad mod lysere tider for livet på de skrå brædder.

Det sker med et husstandsomdelt program, der er på vej ud til alle de husstande, som ikke siger nej til reklamer. For selvom årets teaterprogram ikke rummer en eneste annonce fra private firmaer, så er teaterprogrammet underlagt markedsføringsloven og når således ikke ud til alle de husstande, der har forsynet deres postkasse med mærkaten »Nej tak til reklamer«.

- Det er noget underligt noget og vi har derfor rejst spørgsmålet overfor forbrugerombudsmanden, da vi ikke synes det er rimeligt at kulturtilbud skal sidestilles med at folk har takket nej til reklamer fra det lokale supermarked, siger formand for Næstved Teater, Jørgen Hvidtfelt.

Gavmild donation

Sidste år valgte Næstved Teater derfor at droppe det husstandsomdelte program, der koster rundt regnet 100.000 kroner at sende på gaden. Men i år går teateret anderledes offensivt til værks i forsøget på at få publikum til igen at strømme til sæsonens mange fine forestillinger - og hjælpen er kommet fra en uventet kant.

- Jeg fik en henvendelse fra Ulla og Erik Hoff-Clausens familiefond, der i lyset af corona-krisen opfordrede os til at sende en ansøgning. Det gjorde jeg naturligvis, og til min store glæde og overraskelse modtog vi en donation på 75.000 kroner. Det er vi utroligt taknemmelige for, siger Jørgen Hvidtfelt.

Dermed er 22.000 husstande sikret et program, der lover grin, glæde og tankevækkende forestillinger for både børn og voksne, når teatersæsonen indledes i næste måned. 17.000 husstande får dog ikke glæde af programmet, da de har sagt nej til reklamer og dermed også til kulturtilbud fra Næstved Teater og egnsteatret Dansk Rakkerpak og Faster Cool, der deler program med den lokale teaterforening.

- Det er helt nyt at Rakkerpak er med i programmet og det er egentlig meget logisk. Vi har samme formål og samme målgruppe, fortæller Jørgen Hvidtfelt, der også er bestyrelsesformand i egnsteateret.

Gratis gøgl i gaden

Leder af Dansk Rakkerpak, Niels Grønne, glæder sig over samarbejdet med Næstved Teater og ser frem mod en sæson, der byder på masser af gadeteater og forestillinger for både børn og voksne.

- I sommerens løb har vi været på turné rundt omkring i kommunen og nu glæder vi os til igen at kunne levere gadeteaterfestivalen Street Cut den 20. til 22. august, hvor vi præsenterer et stærkt program med artister og musikere fra Frankrig, Italien, Spanien, Tyskland, Danmark og Columbia. Masser af gøgl i gaden og så er det gratis, siger Niels Grønne.

Dansk Rakkerpak vil også servere valgflæsk for folket og politikerne dagen inden kommunalvalget den 16. november, ligesom Rakkerpak også er klar med en herlig omgang kultur-bingo og en masse forestillinger målrettet publikum i børnehøjde.

Tillykke Otto

Niels Grønne håber at kunne give coronaen baghjul og det samme gør Jørgen Hvidtfelt for forsalget til efterårets omfangsrige program er ikke gået godt. Faktisk temmelig skidt og sådan er det overalt i teaterverdenen, hvor publikum tøver med at søge oplevelser i mørket, sammen med andre.

- Tør vi? Bliver det mon aflyst? Sådan har reaktionerne lydt. Sidste sæson måtte vi tilbagebetale 600.000 kroner til publikum i form af annullerede forestillinger. Det håber jeg aldrig vil ske igen, siger Jørgen Hvidtfelt.

Han peger på flere publikumsfavoritter i den kommende sæson. Det gælder ikke mindst forestillingen Tillykke Otto, en hyldest til baggårdspumaen Otto Brandenburg, fint fortolket af Jesper Lohmann med orkester. Den er så stor en succes, at der er programsat to forestillinger samme dag, søndag den 26. september. Elton John-forestillingen Candle in the wind bliver også et trækplaster og det samme gælder Peter Schaufuss-balletten Nøddeknækkeren, som det er lykkedes at få til byen.

- Det er et stærkt program vi stiller med, nu håber vi bare at verden retter sig og det atter bliver muligt at tage trygt i teateret, hvor oplevelserne står i kø, siger de to teaterledere inden programmet rammer 22.000 husstande i Næstved Kommune.