Hera har været graffitikunstner i 20 år. Hun kommer oprindelig fra Frankfurt men er nu bosat i Berlin. Nu er hun blevet vild med Næstved: - Jeg har gået rundt i byen og beundret arkitekturen, der er så anderledes i forhold til Berlin. Her er virkelig smukt, og jeg elsker farverne her. Med alle gavlmalerierne i byen, er det som et kunstmuseum ude i offentligheden uden åbningstider ? det er fantastisk. Jeg kommer helt sikkert igen, og næste gang tager jeg min mor og min hund med, siger hun. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Gavlmaleri nummer 29 og 30 til byen: Tysk kunstner inspireret af mellemøstlig konflikt

Ordene kommer fra den tyske graffitikunstner Hera med det borgerlige navn Jasmin Siddiqui. Hun har netop færdiggjort det første af de to gavlmalerier, hun er inviteret til Næstved for at male som optakt til Næstved Kunstby Festival, der afholdes i begyndelsen af juni.

- Da jeg ankom onsdag, vidste jeg ikke, hvad jeg ville male. Det skulle være noget, der udsprang af frisk inspiration. Torsdag morgen så jeg et interview med en palæstinensisk pige - det var så inspirerende, og så stod det klart for mig.

