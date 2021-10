Provst Anna KLuge om det nye havnebad. Illustration: Mikael Nielsen, Saxoart.

Gaver er dejlige at få

Næstved - 14. oktober 2021 kl. 09:31 Af provst Anna Kluge Kontakt redaktionen

I den forløbene uge har Næstveds borgmester givet løfte om et havnebad til næstvederne, når industrihavnen flytter ud af midtbyen til sin nye plads angiveligt ved Stenbæksholm. Havnebadet bliver stort og flot og i klor som i Odense til 36 mio. kroner i førtidskroner. Imidlertid har flere borgerlige politikere efterfølgende kritiseret gaven. De synes slet ikke, at gaven er ambitiøst - eller stor nok. Men kan man være bekendt at sige nej, eller kritisere en gave?

Hvad er meningen? Når der ikke er andre muligheder, vender vi os ofte mod Gud eller en højere magt. Nogen af os tror - andre ikke.



Men ofte spørger vi os selv, hvad er meningen, når vi mister, når livet føles uretfærdigt, eller når vi oplever afmagt.



Af provst Anna Kluge Det er ikke noget så dejligt som at få en gave - det skulle da lige være selv at give en. Vi nærmer os december, og børnene er allerede så småt begyndt at lave julegaver i børnehaver og SFO'er. Sidste juleaften var min yngste særligt utålmodig efter juletræets gaver. Hun var ved at gå til af spænding. Da det endelig blev tid til at dele gaver ud, viste det sig, at det hun glædede sig så utroligt til, var at give de gaver hun selv havde lavet og pakket ind. Det var de første, som blev fordelt, og hun stod med hænderne for øjnene af spænding, mens de blev pakket ud. Jeg fik en mælkekarton malet i klare farver. I dens ene side var klippet et hul, så jeg kunne placere et fyrfadslys i den usædvanlige lygte. Det var en fabelagtig gave, min datter havde lagt sig selv i den, og naturligvis blev jeg rørt og glad for den. Men jeg er ikke sikker på, at jeg var blevet lige så glad, hvis den havde været fra min mand.

Symbol på relation En gave vil altid også være et symbol på den relation, der er mellem giver og modtager, derfor er det en følsom sag at give og at modtage. Er gaven for lille, er det en fornærmelse. Er gaven for stor, er det en ydmygelse. Og i selve modtagelsen ligger magten til at tage imod eller afvise - ikke bare gaven, men giveren.

I Bibelen kan vi finde en ikonisk fortælling om gavers betydning:

Jesus sidder en dag ved templet og iagttager de folk, der kommer der. Templet samler ind til de fattige, og mange giver meget til denne indsamling. Så kommer en fattig enke og giver et par småmønter af et par øres værdi. "Jesus kaldte da disciplene hen til sig og sagde til dem: Sandelig siger jeg jer: Denne fattige enke har givet mere end alle de andre, som lægger penge i tempelblokken. For de har alle givet af deres overflod, men hun har givet af sin fattigdom, alt, hvad hun havde, alt det, hun havde at leve af".

Det er dejligt at tage imod, men det er bedre at give. Der er værdighed i at kunne give noget til andre. Den fattige enke befandt sig på bunden af datidens hierarki. Hun var vant til at tage imod nødvendige almisser, men i templet fandt hun et fristed, hvor hun havde en anden rolle og status. Her overfor Gud, var hun ikke en stakkel men et Guds barn. Ligesom alle andre havde hun noget at give, og hendes værdighed lå i, at gaven blev modtaget.

Gives efter evne Men havde en af de rige doneret samme beløb som enken, tvivler jeg på, at Jesus havde rost vedkommende - for der ligger implicit i fortællingen, at gaver skal gives efter evne. Har man meget, skal man give meget - det gælder både økonomi og menneskelige ressourcer. Det koster noget at give, men ingen er for fattige til at give noget. Det findes der også en fortælling om i Bibelen - den om de betroede talenter, men det er en anden historie.

Måske er der noget mere på spil her end et konkret havnebad? Måske er spørgsmålet dybere. Handler det måske om, at giveren giver af sin fattigdom eller af sin overflod? En gave givet af overflod er paradoksalt nok mindre værd end en gave givet af fattigdom.

Men er modtageren parat til at give ved at tage imod? I enhver modtagelse ligger en accept af giveren.

Sådan er der altid mere i tilværelsen, end vi tror.