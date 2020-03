Uheldet skete her ved Glumsø Station. Foto: presse-fotos.dk

Gasledning gravet over i Glumsø

Næstved - 20. marts 2020 kl. 20:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gasledning blev ved en fejl gravet over, da et entreprenørfirma arbejdede ved Glumsø Station sidst på eftermiddagen onsdag. Det er ikke et ukendt fænomen, og derfor havde firmaet selv en såkaldt klemme med, som de i første omgang kunne sætte på.

Som det også er procedure, blev der ringet 112, da der kunne være potentiel fare for gasudslip. Derfor ankom brandvæsnet fra stationen i Herlufmagle, men indsatslederen kunne hurtigt konstatere, at gassen kun var sivet ud i begrænset omgang, og at ingen personer var kommet til skade.

Herefter ankom gasselskabet og sørgede for at sætte deres egen klemme på. Derefter blev der lukket ned for gassen, og et gravehold sørgede for at udskifte den beskadigede gasledning med en ny.