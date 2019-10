Gangway og She's A Sailor på Vershuset

Gangway blev dannet tilbage i 1982, hvor de leverede en lyd og udtryk, der var lettere mørkrandet, melodiøs og som bar tydelig inspiration fra den britiske indie-scene og bands som eksempelvis The Smiths. En inspiration, som de var nogle af de første til for alvor at tage op herhjemme. De slog seriøst igennem med sommerhittet "My Girl And Me" i 1986, og sangen bragede igennem på radioer her, der og alle vegne - blandt andet på BBC's Radio 1. Senere - på albummet Happy Ever After fra 1992 - smed Gangway et andet af deres største hits, nemlig Mountain Song.