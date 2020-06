Når politiet rykker ud for at tjekke, om bilisterne overholder færdselsloven, er der som regel bid. På Rådmandshaven i Næstved blev 104 bilister onsdag eftermiddag kontrolleret. Én sigtet for at have benyttet håndholdt mobiltelefon. Torsdag var politiet rykket til Dania, hvor en sigtet for at have benyttet håndholdt mobiltelefon. Senere på dagen var der gang i bødeblokken. Det blev til i alt 30 sigtelser. 10 for ikke at efterkomme anvisninger fra skiltning og afmærkninger, ni for at bruge håndholdt mobiltelefon, fire for ikke at have tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring, en for ikke at have indregistreret sit køretøj, en for kørsel uden kørekort, en for brugstyveri af personbil, en for at køre rundt med stjålne nummerplader, en for uberettiget brug af nummerplader, en for at køre på ulovlig knallert og en for overtrædelse at køre alt for stærkt.