Den nye e-sportsuddannelse henvender sig til folk, der bruger mange timer på at spille computer, men som samtidig gerne vil tage en uddannelse ved siden af. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Gamerglæde: Ny uddannelse for e-sports-entusiaster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gamerglæde: Ny uddannelse for e-sports-entusiaster

Næstved - 30. januar 2021 kl. 20:02 Af Ida Steenfeldt Andersen Kontakt redaktionen

Garvede gamere og entusiastiske e-sportsudøvere kan se frem til at kunne kombinere spilleglæden med en studenterhue på en ny e-sportsuddannelse. Uddannelsen hedder HF Esport og er et samarbejde mellem VUC Storstrøm, der blandt andet har til huse på Munkebakken i Næstved, HF & VUC Klar og Nordvestsjællands HF og VUC.

Læs også: Populær eSportsklub lukker på trods af stor tilslutning

- E-sporten boomer i Danmark, og med denne nye satsning håber vi på at nå ud til dem, der ikke kan følge et traditionelt otte til 16-forløb, fordi de for eksempel har spilleturneringer, der først slutter klokken 02.00 om natten. Men derfor kan de sagtens have et ønske om at ville videre i uddannelseslivet. Derfor er undervisningen på e-sportsuddannelsen fleksibelt tilrettelagt, siger Rasmus Kjær Kristiansen, der er udviklingschef på VUC Storstrøm.

Kan bruges i erhvervslivet Den nye uddannelse er hovedsageligt baseret på online undervisning, hvor deltagerne følger klasseundervisning hjemmefra, og vil være bygget op omkring populære spil som for eksempel League of Legends eller World of Warcraft, der tiltrækker mange spillere og tilskuere til e-sportsturneringer.

Ifølge Rasmus Kjær Kristiansen er netop spil og uddannelse en kombination, der giver rigtig god mening. Både for den enkelte, men også for erhvervslivet.

- Med gaming og e-sport følger mange kompetencer, som vi ønsker at understøtte og videreudvikle. En eksamen fra HF Esport vil kunne åbne dørene for at søge ind på en lang række uddannelser inden for spil- og softwareudvikling, digitale medier, leisure management, erhvervsøkonomi, eventkoordinering og meget andet, siger han.

Ved at gøre opmærksom på, hvad uddannelsen kan bruges til, håber han også, at nogle forældre bedre vil kunne forstå, at deres unge bruger mange timer foran computeren.

- De unger spilder ikke bare deres tid foran skærmen, og det vil vi gerne være med til at sætte fokus på og udvikle på, siger han.

Opstart til sommer Uddannelsesinstitutionerne bag HF Esport kommer til at have et tæt samarbejde med Esport Danmark og lokale e-sportsklubber, hvor kursisterne blandt andet vil være med til at planlægge og afholde events.

Derudover er uddannelsen også oprettet i samarbejde med Region Sjælland, der arbejder på at få flere unge i uddannelse. HF Esport starter op den 12. august 2021. Er man interesseret i uddannelsen, kan man få mere information på: www.vucstor.dk/hfesport.

relaterede artikler

E-sport hitter på efterskoler 13. august 2020 kl. 16:22