Gallerist udsat for endnu et malerityveri

Næstved - 04. december 2017 kl. 11:58 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da maleren Hanne Gro Larsen søndag aften pakkede sine malerier sammen for at lukke galleriet »Gro« på Ringstedgade, manglede der et. Det store maleri »Havet er blåt« var ikke at finde på sit stativ ude på gaden.

- Jeg har altid lidt malerier stående på gaden, for ellers ser folk ikke mit lille galleri, fortæller Hanne Gro Larsen.

Hun sad selv inde i butikken, da tyveriet skete, men lagde først mærke til at maleriet var væk, da hun gik ud for at lukke. Hun politianmeldte det straks, og nu eftersøger hun det.

Det er ikke første gang Hanne Gro Larsen har fået taget et maleri, der stod foran hendes butik. Sidste gang var i sommers. Tyven var dog ikke klogere, end at han blot gik lidt længere ned af gaden, hvor han forsøgte at sælge maleriet som sit eget. Den forbrydelse blev derfor hurtigt opklaret.

På trods af flere tyverier har Hanne Gro Larsen ikke tænkt sig at stoppe med at stille malerier frem, men hun vil alligevel tage sig sine forholdsregler.

- Jeg bliver nødt til at stille malerier frem, men det kan være, jeg begynder at tøjre dem fast, så de ikke bare kan tages af stativet, forklarer maleren.

Det stjålne maleri måler 80 gange 110 centimeter og har en værdi på 7200 kroner.

Har du set noget i forbindelse med det stjålne maleri, må du gerne kontakte Hanne Gro Larsen på hendes telefonnummer 40 61 77 49.

