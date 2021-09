Se billedserie Søren Martinsen har drevet NU Galleri sammen med sin hustru siden maj 2019. Fotos: Per Christensen Foto: Per Christensen

Galleriejer jubler over fondsstøtte: - Vores 2022 er reddet

Næstved - 22. september 2021 kl. 15:05 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen

100.000 kroner ville lune i de flestes lommer, og det er da også tilfældet for NU Galleri på Maglemølle i Næstved. Pengene er netop tikket ind, efter galleriejer Søren Martinsen havde søgt om støtte fra Ny Carlsbergfondet.

- Det betyder, at vi nu kan gennemføre det program, vi for længe siden har planlagt for 2022. Det er rigtig fedt, og vi er super glade for det. Vi kunne godt have kørt videre uden pengene, men så ville det have været på et ambitionsmæssigt noget lavere niveau. Vores budget var allerede ved at være brugt ved årsskiftet, fortæller billedkunstner Søren Martinsen, der ejer og driver NU Galleri sammen med sin hustru, Dorthe Buchwald.

50 millioner afsat Sidste år uddelte Ny Carlsbergfondet ekstraordinært 30 millioner kroner til danske kunstmuseer, der har lidt under de forskellige coronanedlukninger. De penge viste sig ikke at være nok, og derfor er der i år afsat yderligere 50 millioner, der også er målrettet kunsthaller og andre ikke-kommercielle udstillingssteder.

- Ny Carlsbergfondets bestyrelse ønsker med puljen at imødekomme den vigtige bredde og mangfoldighed, der kendetegner de danske kunstinstitutioner, har forkvinde i fonden, Christine Buhl Andersen, tidligere udtalt.

Søren Martinsen er fuld af lovord om fonden og dens arbejde:

- Det er fedt, at en privat fond tager ansvar på den måde og støtter kulturlivet under coronaen. Mange kunstnere har været utilfredse med den tidligere kulturminister (Joy Mogensen (S), red.), der virkede til at mene, at kunst ikke var så vigtigt. Det har vist sig at være lige omvendt. Det klæder Ny Carlsbergfondet at gå ud og støtte med deres penge, siger han og fortsætter:

- Mange er rigtig glade for dem, og de støtter bredt. Det er heller ikke så bureaukratisk, som de støttemuligheder staten har. Et lille sted som vores bruger ofte meget tid på at søge om tilskud, men det her var meget nemt og hurtigt, og vi må bruge pengene, som vi vil.

Overvejede at lukke Det er lykkedes NU Galleri at gennemføre alle planlagte udstillinger i coronaperioden, men det har ikke været let. Til en af udstillingerne måtte der kun opholde sig to personer ad gangen.

- Det har lagt en dæmper på det hele, og vi har tydeligt kunnet mærke, at der har været lav publikumstilstrømning, beretter Søren Martinsen.

Har du ligefrem overvejet at dreje nøglen om og lukke?

- Tanken har strejfet mig. Men vi driver galleriet for vores egen skyld - det er et con amore-projekt. At få folk til at komme herud og se udstillingerne har været en udfordring både med og uden corona, men ting tager tid, og man er nødt til at være tålmodig, svarer Søren Martinsen.

- Et eksperimenterende kunstnerdrevet sted som vores vil altid kæmpe med besøgstal, men vi kan mærke, at interessen er blevet større fra både pressen og kunstverdenen. Nu håber vi, at flere lokale vil få øjnene op for os, tilføjer han.

Galleriets nuværende udstilling, »Pittoreske Plager«, kan opleves til og med Kulturnatten 1. oktober. 9. oktober åbner en ny udstilling om paranoia og overvågningsteknologi, skabt af Niels Bonde, der var en af de første herhjemme, som kastede sig ud i såkaldt computerkunst.

