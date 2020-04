Galleri NU er ikke særlig stort, så derfor har ejerne valgt, at maksimalt to personer ad gangen må besøge udstillingen »Shapeshifter«. Privatfoto

Galleri holder åbent - men kun for to ad gangen

Galleri holder åbent - men kun for to ad gangen

- Men vi har valgt, at der er et loft på to besøgende ad gangen for at være på den meget sikre side, forklarer billedkunstneren Søren Martinsen, der, sammen med sin hustru Dorthe Buchwald, åbnede galleriet sidste år.

Fordelen ved at have et lille galleri er, at man stadig kan holde åbent under coronakrisen. Derfor kunne Galleri NU i Næstved som planlagt 4. april åbne udstillingen »Shapeshifter«.

