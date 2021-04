Galleri NU går efter KUPPET i provinsen

Der er samtidskunst og deres tilstedeværelse i provinsen for alle pengene, når Galleri NU slår dørene op for deres nye udstilling KUP - Kvindeligt Univers i Provinsen - hvor kunstnerne præsenterer værker, som på en eller anden måde forholder sig til eller integrerer sig i provinsen.

Der sidder måske nogle læsere, som studser lidt over navnet Kvindeligt Univers i Provinsen, hvorfor ikke bare kalde udstillingen for Kunstnerisk Univers i Provinsen, som også vil danne forkortelsen KUP.

- Svaret er simpelt. Traditionelt har mandlige kunstnere haft en dominerende andel af den kunst, der vises, og nu drejer det sig om at give lidt bedre plads til kvindelige kunstneres stemmer ved en gang imellem at vise en større kvote af kvindelige kunstnere, mener de på Galleri NU.

Baggrunden for udstillingen blev fundet efter et seminar, som Galleri NU holdt. Til seminaret inviterede de en række billedkunstnere samt en kurator, som alle havde erfaringer med at arbejde eller bo i provinsen, hvor de skulle udveksle erfaringer og komme med et bud, på hvordan samtidskunst kan blive en større og mere naturlig del af provinsen.

- Samtidskunst skal, når den er vellykket, være noget, der får mennesker til at tænke sig om og give os anderledes perspektiver på nutidens virkelighed. Men hvis du som provinsbo ikke er ret bekendt med kunst, som er eksperimenterende og utraditionel - hvilket er sandsynligt, fordi den har en tendens til mest at udfolde sig i København - kan den være svær at forstå og i nogle tilfælde måske virke provokerende eller latterlig. Vores oplevelse er, at samtidskunst i provinsen ikke har ret meget plads, men at den til gengæld har et stort potentiale, lyder det i en pressemeddelelse.