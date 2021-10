Se billedserie Michelle Nyholm Ranfort og Danny Kaltoft er på plads i Ringstedgade. Søsterne Grenes tidligere lokaler er lavet om til et moderne galleri. Foto: Jan Jensen

Galleri 47 er flyttet til Ringstedgade

De åbnede for knap to måneder siden på Maglemølle. Nu har Danny Kaltoft og Michelle Nyholm Ranfort fundet det helt rigtige sted i city.

Næstved - 19. oktober 2021 kl. 12:52 Af Jan Jensen Kontakt redaktionen

Det er huset, hvor Søsterne Grene tidligere drev forretning. Nu er lokalerne rømmet og gjort klar til spændende kunstværker.

Det er kun halvanden måned siden Ugeavisen Næstved fortalte historien om Galleri 47 og de to unge mennesker bag. Danny Kaltoft og Michelle Nyholm Ranfort havde planer om at udleve en drøm om at drive et galleri.

En god mulighed - Vi fik en god start på Maglemølle, men det stod hurtigt klart, at det ikke var den helt rigtige beliggenhed, så da dette lokale dukkede op som en mulighed, slog vi til, siger Michelle Ranfort. De rustikke rungende omgivelser er udskiftet med mere stilfulde rammer og med gode vindues­partier ud til Ringstedgade.

Værkerne gør sig bedre - Her er bedre muligheder for at udstille kunstværkerne, og der er også mulighed for at tilbyde kunderne, at bruge toilettet, siger Danny Kaltoft med et smil.

Parret konstaterer, at tingene skal hænge sammen, når man begynder på noget nyt. Det gælder ikke mindst økonomien, og heldigvis lykkedes det at sælge godt i lokalet i den gamle kraftcentral på Maglemølle.

Dét blev springbrættet til en plads i city.

Skulpturer Lauge Voight og billeder af Jamie Linley pryder de nye lokaler i det langt mere trafikale city. Galleri 47 er flyttet fra Maglemølle til Ringstedgade 20-22. Foto: Jan Jensen Historien fortsætter under billedet

- Vi har taget værkerne med, og de gør sig godt her i lokalerne. Det er vi meget glade for, og så glæder vi os til at kunne præsentere en helt ny udstilling 13. november, siger Danny Kaltoft, der har mange års erfaring i branchen.

Næseaftryk på ruden Målet med Galleri 47 er, at have et samarbejde med internationalt anerkendte kunstnere, som skal være med til at sætte Næstved på landkortet og lokke kunstinteresserede til.

- Folk skal lige vænne sig til, at der er kommet et galleri til byen. Vi ser personer presse næsen helt ind vinduet. Vi skal lige vænne folk til, at de er velkommen til at komme indenfor og kigge, siger Danny Kaltoft.

Galleri 47 mangler stadig at få logoet på facaden, men det sker hurtigst muligt. Galleriet har åbent onsdag til og med lørdag. Og efter aftale. Galleriejerne er fleksible, når interesserede kunder melder sig.