Gæt et sted med fotoklubben

Ugens foto var taget af fotoentusiast Helge Hansen fra Næstved Ny Fotoklub. Som en lille ledetråd angav fotografen selv, at billedet er et udtryk for, at et stykke Næstved historie som man kan se, når man tager turen til stedet, hvor dette billede er taget. Og som mange gættede er billedet taget gennem et kranhus ved Næstved Havn, hvor turistbåden Friheden lægger til.