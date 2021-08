Gæt et sted med fotoklubben

Alle læsere gættede rigtigt. Ugens foto var taget af fotoentusiast True Larsen fra Næstved Ny Fotoklub. Og for at give et hint om, hvor der er taget, så lød beskrivelsen, at billedet er taget i ly for byens trængsel og alarm. Et sted, hvor man kan stoppe op for en stund og glemme både corona og kalenderens tyranni.