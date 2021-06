Foto: © Per Gade, Næstved Ny Fotoklub. Gæt med. Hvor er billedet taget? Send svar til naestved.red@sn.dk

Send til din ven. X Artiklen: Gæt et sted med Næstved Ny Fotoklub Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gæt et sted med Næstved Ny Fotoklub

Næstved - 28. juni 2021 kl. 09:59 Af Jeppe Sahlholdt Kontakt redaktionen

Ny Fotoklub leverer hele sommeren skarpe billeder fra Næstved til avisen. Klubben har været særligt aktiv under corona, hvor medlemmerne har mødtes to gange om ugen for at fange den helt særlige stemning på Sydsjælland.

Læs også: Ny campus bliver udskudt til 2025

Og du kan være med til at gætte, hvor billedet er taget og deltage i konkurrencen om en særlig Næver T-shirt, vi trækker lod om hver uge. Billedet i denne uge er taget en tidlig morgen i dette skønne område ved solopgang sidst i maj. Området rummer store, rekreative naturværdier. Man kan gå gennem et bakket istidslandskab og være tæt på et Danmark af en anden tid. Her er også rovfugle og svømmefugle - havørn, glente musvåge og i perioder mange gæs, ænder og blishøns. Det er også her kanoturister lægger til om sommeren, da der er en offentlig lejrplads der.

Formand for Næstved Ny Fotoklub; Aja Andersen har aldrig prøvet at tage billeder med et kamera professionelt, men siden coronakrisen for halvandet år siden lukkede landet ned, har hun mødtes med andre fotografi-entusiaster rundt omkring på Sydsjælland.

De 45 medlemmer i Næstved Ny Fotoklub har siden lockdawn indtraf mødtes udendørs to gange om ugen på deres ture, hvor de har øvet sig i at tage billeder af alt fra fugle til bygninger og portrætter.

- Nogle er voldsomt dygtige, mens andre er nybegyndere. Vi rummer alle fotografer her, og der bliver gerne delt ud af viden og sparring efter turene, når billederne skal redigeres. Vi hjælper hinanden her, siger Aja Andersen.

I halvandet år har hun været fungerende formand i klubben, som kun er blevet større siden det hele startede, da Danmark lukkede ned.

- Corona har gjort, at vi har været nødt til at mødes på andre måder. Derfor har vi arrangeret to udendørs ture om ugen. Vi har blandt andet været på Enø, Præstø Fjord og Rønnebæksholm, siger hun.

Skridtet videre Aja Andersen er ansat i Næstved Rygcenter, hvor hun har styr på deres hjemmeside og laver Facebook-opslag. Hun har altid været glad for at tage billeder, men nu er hun klar til at blive endnu bedre.

- Det har altid været mig, der stod for at tage billeder til familiefester, og med fotoklubben har jeg lært endnu flere teknikker, fortæller hun.

Ugens skud I løbet af sommeren bringer Sjællandske ét fotografi om ugen leveret af Næstved Ny Fotoklub, og hvis du kan gætte hvor billedet er taget, har du chancen for at vinde en særlig Næver t-shirt.

Fotoklubben holder til på Kildemarksvej i Næstved, og hvis du ønsker at melde dig ind i klubben, skal du skrive en mail til Aja på e-mailadressen aja@andersensnet.dk.

relaterede artikler

Autister skal drive konferencecenter 28. juni 2021 kl. 04:45

Ny smitsom delta-coronavariant på Korskildeskolen i Tappernøje 27. juni 2021 kl. 11:24