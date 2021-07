Se billedserie Turist i sin egen by betyder nye opdagelser. Foto: Ulla Tyberg Aldrich

Send til din ven. X Artiklen: Gæt et nyt sted med fotoklubben Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gæt et nyt sted med fotoklubben

Næstved - 12. juli 2021 kl. 08:31 Af Anita Corpas Kontakt redaktionen

Konkurrence: Mange læsere gættede rigtigt i Sjællandskes foto-samarbejde med Næstved Ny fotoklub om, at sidste uges foto er taget i Kindhestegade 15.

Læs også: Gæt et NYT sted med fotoklubben

Nu er der en ny mulighed for at gætte et sted med Sjællandske i samarbejde med fotoklubben.

I denne uge er det foto-entusiast Ulla Tyberg Aldrich, der har været på tur en sommeraften gennem Næstveds gader, hvor temperaturen ligger på 26 grader, og hvor tempoet kan blive lidt langsomt.

Der er masser at kigge på og kigge efter, og nogle gange kan dét at være turist i sin egen by betyde nye opdagelser.

Næstved har mange skulpturer rundt omkring, og denne stod så flot mod den meget blå himmel, skriver fotografen i sin begrundelse for at tage billedet.

Måske beskrivelsen giver en ledetråd, overfor beskueren, når der skal gættes på, hvor billedet er taget.

Hvor er billedet taget? Har du et bud på, hvor uges billede er taget?

Så skriv til: naestved.red@sn.dk eller under opslaget på vores facebook-side.

Fortæl gerne, hvis du har en lille beretning eller en anekdote.

Du deltager i konkurrencen om at vinde en af de særlige Næver-T-Shirts fra Sjællandske.

Vinder af uge to Sidste uges foto var taget Aja Andersen fra Næstved Ny Fotoklub.

Rigtig mange læsere gættede, at billedet er taget i gården ved Kindhestegade 15, som for godt 20 år siden blev ombygget og istandsat til moderne rækkehuse.

Lykkens Gudinde har i konkurrencen for uge to udvalgt Kurt Grube Andersen fra Næstved, der på facebook skriver, at han endda været med til at renovere huset.

Eftersom ingen gættede Per Gades dejlige foto fra en tidlig morgen ved Tystrup Sø ved stedet Hørhaven i sidste uge, har vi valgt at trække to vindere i denne uge.

Derfor også tillykke til Kate Nielsen fra Næstved.

relaterede artikler

Gæt et sted med Næstved Ny Fotoklub 28. juni 2021 kl. 09:59