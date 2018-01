Elverne på efterskolen skal vise gæsterne fra Sydkorea rundt på skolen og fortælle om livet på en efterskole i Danmark. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Gæster fra Sydkorea besøger lokal efterskole

Næstved - 12. januar 2018 kl. 15:15 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvordan er livet på en efterskole i Danmark?

Det får en større delegation fra Sydkorea et indblik i, når de her i eftermiddag lægger vejen forbi Hårslev Efterskole ved Sandved.

Gruppen består af omkring 40 embedsmænd, undervisere og journalister, som er på rundtur i Danmark for at få inspiration til en anderledes måde at undervise på, end de er vant til i hjemlandet.

- Formålet er, at de skal se, hvad en efterskole er, hvorfor man har efterskoler i Danmark, og hvad eleverne får ud af det. Det er en helt fundamentalt anderledes måde at gå i skole på end i Sydkorea, fortæller forstander på Hårslev Efterskole, Rasmus Biørn.

- Det eneste, der betyder noget der er at få gode karakterer og blive nummer et. De skal inspireres til, hvordan man også kan gå i skole, siger han til avisen.

En af gæsterne fra Sydkorea og arrangør af turen er Mr. Oh, som er journalist og kendt i hele Korea for sin reportagebog »Can we also be happy«. Den handler om Danmark og har tændt en særlig koreansk nysgerrighed for blandt andet den danske samfundsmodel og børneopdragelse.

Mr. Oh mener ikke, at Sydkorea er et lykkeligt land. Børns skoledage er umenneskelig lange og flere unge får stress og depressioner. Han er derfor meget optaget af, om elementer fra den danske efterskole kan implementeres i Sydkorea med henblik på blandt andet at gøre sydkoreanerne mere tilfredse, glade og lykkelige.