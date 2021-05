Se billedserie I mange år er der blevet kørt gaderæs på Ydernæs, men sidste sommer tog det overhånd. Nu vender gaderæsene tilbage i mindre omfang, indtil det lykkes for Striben-Legal at få bygget en bane til at køre ræs på. Privatfoto

Gaderæs vender tilbage

Næstved - 29. maj 2021 kl. 04:45 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen

Gaderæserne er på vej tilbage til vejene.

Det er i hvert fald planen på kort sigt for tovholderne på Facebookgruppen Striben-Legal efter et møde på Næstved Kommune fredag.

Den korte bane Striben-Legal kæmper for et sted at køre lovligt gaderæs, og efter mødet med temaet miljø og støj er ræs på vejene Plan A.

- Vi kan søge tilladelse til at køre ræs det samme sted fem gange om året og kan så rykke lidt rundt mellem forskellige steder, forklarer Kenneth Clausen efter mødet. Hver gang skal der søges lejlighedsgodkendelse hos politiet. Betingelserne for de enkeltstående gaderæs er, at gældende støjregler skal overholdes, der skal være fuldstændig styr på sikkerheden og arrangørerne skal stå for oprydning og alle udgifter, også til eventuelle skader på asfalten og gadeinventar.

- Det er planen at gøre det på den korte bane. Forhåbentlig kan vi arrangere gaderæs igen til august og september, siger han, der tænker i et gaderæs hver anden uge.

På længere sigt Gaderæset på Ydernæs tog sidste sommer tog lidt overhånd, og kommunen endte med at sætte skilte op, som forbyder ophold på området kl. 20-02, medmindre man kan dokumentere, at man har et ærinde hos virksomheder eller beboere i området.

Det fik Kenneth »Bonden« Clausen til i august at tage initiativ til gruppen, der nu hedder Striben-Legal. Hidtil har målet været at bygge en ny bane et sted, hvor de unge og andre med interesse for fart og biler kan køre lovligt. En ny bane er i og for sig stadig målet, men det tager tid.

- Der kan let gå et par år, før vi har alle tilladelserne på plads, siger Kenneth Clausen efter mødet og fortsætter:

- Men hvis man ikke vil have gaderæs på vejene, så må en bane jo være vejen frem.

Duer ikke Tilbage i august kiggede Kenneth Clausen på forholdene på Nisseringen:

- Men Nisseringen er ikke stor nok til gaderæs, og p-pladsen er heller ikke stor nok til tusind unge gaderæsere, konstaterer han. Sammen med Nikolaj Winckler Andersen arbejder han stadig på at finde et egnet sted og har noget i kikkerten men ved endnu ikke, om det kan bruges.

- Og lykkes det ikke at finde et sted i Næstved Kommune, så må vi jo kigge andre steder, siger Kenneth Clausen. Begge er i øvrigt ved at være færdige med DASUs uddannelse til løbsledere, så de kan afholde streetrace.

Foreningen Næste step er nu at få stiftet Foreningen Striben-Legal, så de kan søge tilskud hos kommunen og foreningen kan søge om lejlighedsgodkendelse.

Det vil også betyde, at der skal findes folk til en bestyrelse, og der dermed kommer flere hænder til at arrangere streetrace og arbejde for en ny bane.

Kenneth Clausen forventer, at den nye forening bliver en realitet inden længe.

