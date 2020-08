I sidste uge mødtes Kenneth Clausen med formand for Næstved Motorklubs Autoafdeling Gert Nielsen, som gerne vil samarbejde med de unge, som ønsker lovligt gaderæs i Næstved. Banen på Nisseringen egner sig ikke til gaderæs, men måske det kan lykkes at finde et stykke jord i nærheden?Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Gaderæs på dagsordenen

Næstved - 27. august 2020 kl. 07:30 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gruppen »Striben Sjælland-Legal« har sendt en mail til Teknisk Udvalg i Næstved, og sagen er på dagsordenen på mandag.

Det bekræfter Elmer Jacobsen (V), som helt tilfældigt er blevet udvalgets tovholder på området gaderæs.

- Jeg modtog en mail fra gruppen i sidste uge, som jeg fluks sendte videre til de andre medlemmer af udvalget. Det er den mail, vi skal snakke om på mandag, siger Elmer Jacobsen.

Med på møde Af mailen fremgår det, at gruppen af unge, som er involveret i gaderæs på Ydernæs, formentlig er større end politikerne lige har forestillet sig, hvilket underbygges af, at Facebookgruppen, der gerne vil køre lovligt gaderæs, nu har små 1900 medlemmer.

De vil stifte en forening og har efter at have været i kontakt med folk på Nisseringen et ønske om et sted tæt herpå, hvor de kan køre ræs.

Oplægget er, at der skal køres ræs en gang hver anden weekend.

- Vi vil meget gerne deltage på et udvalgsmøde, så vi kan svare på spørgsmål og uddybe, hvad vi har gjort os af tanker, siger Kenneth Clausen.

Afventer - Hvis det står til mig, så kommer de allerede med på det efterfølgende møde, siger Elmer Jacobsen.

- Men vi kan jo ikke vedtage noget, som strider mod den lovgivning, som åbenbart er på vej, tilføjer han.

Formand for Teknisk Udvalg Helle Jessen (S) ønsker heller ikke at komme med sit bud på en løsning på nuværende tidspunkt:

- Jeg afventer forvaltningens redegørelse vedrørende lovkrav og juridiske rammer for arrangementer på offentlig vej, lyder meldingen fra udvalgsformanden.

Elmer Jacobsen har før talt om, at det ville være fint, hvis de unge fremover kunne køre lovligt gaderæs på Ydernæs som et af flere steder.

- Men det vil være bedre, hvis vi kan hjælpe dem i gang med samarbejdet med Nisseringen, siger han nu.

Jord ved Nisseringen Kenneth Clausen mødtes i sidste uge med Gert Nielsen, som er formand for Næstved Motorklubs Autoafdeling, men det vil næppe være en mulighed at bruge asfaltstræk på deres bane, da her er tale om forholdsvis korte bidder, der munder ud i grus, som vil være hård kost for de dyre biler, som kører gaderæs.

I stedet er ønsket et sted tæt på Nisseringen.

- Første forudsætning for, at det kan lade sig gøre, er i hvert fald, at der er noget jord til salg, siger Elmer Jacobsen.

- Nu starter vi et sted, og så ser vi, hvad der kan lade sig gøre, siger Elmer Jacobsen, som godt kan forstå de unges ønske om at kunne dyrke deres hobby på lovlig vis.

»Striben Sjælland-Legal« håber, at tingene kan lykkes med kontingenter fra medlemmer af den kommende forening, hjælp fra Næstved Motorklub og velvillighed fra kommunen. I så fald vil det i hvert fald give mindre - i bedste fald slet ikke noget - ulovligt gaderæs, mindre gene for naboer og mindre pres på politiet og de kommunale veje.

