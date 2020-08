Underdelen af de oversavede rør - som ellers var forsynet med skilte, der skulle forhindre gaderæs på Ydernæs - er blevet undersøgt for DNA-spor. Foto: Preben Madsen/Media Næstved

Gaderæs: DNA-spor skal opklare hærværk mod skilte

At fjerne skilte er hærværk.

Det slår politiet fast, efter de lørdag fik anmeldelser om, at to nyopsatte skilte, der skal forhindre gaderæs på Ydernæs i Næstved, var blev fjernet i løbet af natten.