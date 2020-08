Det er her på vendepladsen for enden af Fiskerhusvej, at der er mål, når der køres ræs på Ydernæs. Kenneth Clausen alias Bonden vil gerne prøve at få ordnede forhold for gaderæserne. Foto: Helle Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Gaderacer: Hellere en løsning frem for ballade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gaderacer: Hellere en løsning frem for ballade

Næstved - 13. august 2020 kl. 20:53 Af Helle Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg er blevet træt af at høre om alt det ballade og tænkte, at det var bedre at finde en løsning.

Ordene kommer fra Kenneth Clausen, der også er kendt som Bonden og som K.C. Clausen, der tirsdag aften stiftede Facebookgruppen »Striben Sjælland. Stedet hvor det kan gøres lovligt«, og har som næste step at få stiftet en forening.

Gruppen på Facebook er for alle, som er interesserede i, at der kommer en forening, så der kan køres gaderæs under mere ordnede forhold, ligesom Kenneth Clausen også gerne vil have andre en gaderæserne med i den nye forening.

- Vi vil meget gerne også have almindelige borgere med i foreningen og have deres input til, hvordan det kan foregå bedst muligt, siger han.

Vendepladsen

Sjællandske møder ham efter arbejdstid onsdag aften ude på vendepladsen på Fiskerhusvej med udsigt over fjorden. Smukkere kan det næsten ikke blive i et industrikvarter.

Normalt er vendepladsen målet for de biler, som kører om kap.

- Så trækker de ind til siden og kører langsomt den anden vej, inden de næste kører, siger Kenneth Clausen, som selv har prøvet at køre ræs en enkelt gang men går meget mere op i gejlede biler.

Voldsom Volvo

- Hvis folk ikke kender mig, så kender de nok min bil, siger han med et smil.

Den voldsomme Volvo er guldfarvet med blå paneler, blå arme på vinduesviskerne, blå dørhåndtag, blå sidelister, navnet Bonden og et billede af Mickey Mouse på kølerhjelmen.

- Jeg har selv malet alt det blå og mangler stadig at få lys i panelerne, siger han, der er medlem af Gejlergruppen.

- Den skiller sig ud, og den kan køre, siger han med et smil om bilen.

Flere grupperinger

Der er flere forskellige grupperinger, som bruger Fiskerhusvej til gaderæs.

- Jeg er lidt udenfor det hele men kender en del af dem og vil gerne være med til at få styr på det, siger Kenneth Clausen. For ham er biler en hobby på linje med at gå på jagt.

- Og jeg tænker, at det kræver nogle ildsjæle at få sat sådan noget her i gang, siger han, der kommer fra Skælskør men flyttede til Næstved sidste år.

Når det på et tidspunkt lykkes at få skabt et lovligt sted, så vil alle interesserede blive inviteret til at se stedet.