Igen i år er der »Gadeidrættens Dag« i Næstved, hvor det blandt andet vil være muligt at prøve kræfter med streetsoccer.

Gadeidrættens Dag byder på gratis streetsoccer og BMX-cykling

Næstved - 23. maj 2019

Igen i år er Næstved med, når gadeidrætten for femte år i træk fejres i hele landet til »Gadeidrættens Dag«.

Her inviterer lokale ildsjæle og fællesskaber til events og åbne workshops for børn, unge og voksne, hvor det er muligt at prøve kræfter med parkour, skate, løbehjul, streetbasket, pannafodbold og meget mere.

Det er gadeidrætsorganisationen GAME, der står bag »Gadeidrættens Dag«. De har siden 2002 har arbejdet for at skabe varige sociale forandringer gennem gadeidræt og gadekultur for børn og unge.

Lokale ildsjæle og fællesskaber har søgt økonomisk støtte og rådgivning hos GAME's Nationale Platform for Gadeidræt, der med støtte fra Nordea-fonden booster gadeidrætten i Danmark.

To af de i alt 46 events finder sted i Næstved, hvor der er streetsoccer og BMX-cykling på programmet.

Det sker lørdag den 25. maj.

På Parkvej 109 ved Kobberbakkeskolen, afdeling Sydby vil der mellem klokken 16 og 18 være introduktion til streetsoccer for piger og drenge. Der bliver også gang i den på Maglemølle 30 fra klokken 11-17. Her inviteres alle til en fed dag på BMX cykel, hvor der vil være rig mulighed for at blive introduceret til tips og tricks på to hjul. Det er gratis at deltage i begge events.

»Gadeidrættens Dag« blev afholdt første gang i 2015 med 16 events. Siden er antallet af events steget år for år. Sidste år var der 36 events, mens 2019 bliver et rekordår med 46 events.

- Gadeidrætten blomstrer, og det er fantastisk, at så mange ildsjæle har søgt midler til at afholde »Gadeidrættens Dag« over hele landet, så endnu flere får blod på tanden til at hoppe på et skateboard eller gribe en bold. Det gode ved gadeidrætten er, at den stiller få krav til udstyr, niveau og faciliteter. Det betyder, at vi kan få de børn og unge med, som ikke i forvejen er aktive, siger Semir Catovic, der er leder af GAME's Nationale Platform for Gadeidræt.

GAME forventer, at mellem 25.000 og 30.000 fordelt i hele landet vil deltage på selve dagen i de forskellige events og workshops.