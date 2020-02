Gadefesten får lov til at larme lidt længere

Festen får lov at fortsætte på Axeltorv frem til klokken 01.00 under Gadefesten 2020. Gadefesten udsprang af et projekt på Ungdomsskolens iværksætterkursus og havde 8000 besøgende i 2019. Planen for 2020-udgaven er, at Gadefesten skal finde sted i en akse i bymidten med scener fra Dania, Ringstedgade, Hjultorv, Axeltorv, Ramsherred og til Grønnegade. Foto: Anders Ole Olsen