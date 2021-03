Rynkebys rutechef og vicekaptajn Henrik Skovly har to bud på sommerens cykeludfordringer for Team Rynkeby Storstrøm. Næstved-Paris eller Danmark Rundt. Foto: Mogens Lorentzen

Går cykelturen til Paris eller Danmark? - Coronaen bestemmer

Paris eller Danmark Rundt? Det er spørgsmålet. Og den 44-årige Henrik Skovly har ikke svaret. Men til gengæld har han som rutechef på Team Rynkeby Storstrøm ansvaret for, at de 58 Rynkeby-ryttere til sommer kan se frem til en cykeluge. Med oplevelser og udfordringer - og mindst 1200 kilometer på en uge. 1400 kilometer, hvis Paris bliver målet.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her